«Сколько еще смертей должно произойти?»: в Башкирии шесть водителей скончались от переработок

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Государственная инспекция труда Башкирии признала производственными шесть смертей сотрудников транспортной компании, но она не согласна с этим и оспаривает решения в судах. Об этом рассказали в пресс-службе ГИТ.

По данным ведомства, все погибшие управляли транспортом и систематически перерабатывали. Водитель автобуса за год отработал сверхурочно 926 часов, водитель погрузчика – 412 часов, машинист нефтепромыслового оборудования за девять месяцев – 252 часа, водитель грузовика за один месяц – 203 часа. Закон устанавливает максимум в 120 часов сверхурочной работы в год. Одному из погибших два года не давали ежегодный оплачиваемый отпуск.

Во всех случаях картина одинакова: работнику внезапно становилось плохо или его находили без сознания – реанимировать не удавалось.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова рассказала, что во всех случаях прослеживается прямая связь между гибелью работников и нарушением режима труда и отдыха. Верховный суд РФ допускает признание смерти на рабочем месте от болезни производственной – при определенных обстоятельствах. По итогам расследований компании выдали предписания оформить акты по форме Н-1, однако транспортная компания обратилась в суд.

По первому делу – гибели 50-летнего водителя грузовика в январе 2025 года – уже пройдена кассация. По одному делу есть решение Верховного суда Башкирии, два рассмотрели районные суды, еще два только начаты. Компания не спешит исполнять вступившие в силу решения. По первому делу инспекция подала иск о принудительном исполнении предписания.

Семьи погибших до сих пор не получили страховые выплаты, положенные при производственной гибели кормильца.

Ванскова задалась вопросом, сколько еще смертей должно произойти, чтобы работодатель признал законность требований инспекции и перестал тратить силы на суды вместо того, чтобы поддержать семьи, потерявшие близких.

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