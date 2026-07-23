«Черное небо» не уходит из Башкирии: спецрежим продлили еще на сутки

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продлили режим неблагоприятных метеоусловий – «черное небо». Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Ограничения продлятся до 20:00 завтрашнего дня. Из-за безветренной погоды вредные вещества не рассеиваются в воздухе и оседают у земли – прямо на уровне жилых домов. Промышленные предприятия на этот период обязаны сократить выбросы в атмосферу.

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