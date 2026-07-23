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НовостиОбщество23 июля 2026 8:13

19 рейсов задержаны, три отменены: аэропорт Уфы восстанавливает работу после атаки беспилотников

В Уфе на фоне атаки задерживаются 19 авиарейсов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Уфы столкнулся со сбоями в расписании. По данным онлайн-табло авиаузла, на вылет задерживаются 8 рейсов, на прилет – 11. Три рейса отменены полностью.

Причиной стала атака украинских беспилотников на промышленный объект в Туймазинском районе Башкирии. Из-за угрозы утром аэропорт приостановил прием и выпуск воздушных судов – ограничения действовали в рамках режима беспилотной опасности, который продлился больше трех часов.

На данный момент спецрежим снят и аэропорт возобновил работу. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса на онлайн-табло или у авиаперевозчика.

Что касается самой атаки – пострадавших нет. Из-за падения обломков сбитых беспилотников начался пожар, который сейчас ликвидируют оперативные службы.

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