Пожар в уфимской многоэтажке: шесть человек оказались в опасности

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 23 июля, в многоэтажном доме на улице Рихарда Зорге в Уфе вспыхнула прачечная. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь повредил имущество на площади трех квадратных метров на восьмом этаже. Шесть жильцов спасли пожарные – по лестничным маршам и с помощью спасательных устройств. Еще 30 человек покинули здание самостоятельно до приезда огнеборцев. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

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