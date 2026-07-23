Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 7:07

Пожар в уфимской многоэтажке: шесть человек оказались в опасности

В Уфе во время пожара в многоэтажке спасли шесть человек
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 23 июля, в многоэтажном доме на улице Рихарда Зорге в Уфе вспыхнула прачечная. Об этом рассказали в МЧС Башкирии.

Огонь повредил имущество на площади трех квадратных метров на восьмом этаже. Шесть жильцов спасли пожарные – по лестничным маршам и с помощью спасательных устройств. Еще 30 человек покинули здание самостоятельно до приезда огнеборцев. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрооборудования. Обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.