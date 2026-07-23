Небо открыто: аэропорт Уфы возобновил работу после отмены «Беспилотной опасности»

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт «Уфа» возобновил прием и выпуск рейсов – ограничения сняты после отмены режима «Беспилотная опасность» в Башкирии. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Спецрежим действовал больше трех часов. За это время жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета – жалобы резко выросли около 08:35 по местному времени. В телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан» пояснили, что операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы осложнить навигацию беспилотников.

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