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НовостиОбщество23 июля 2026 6:47

Отбой «Беспилотной опасности»: в Башкирии спустя три часа сняли спецрежим

В Башкирии отменили режим «Беспилотной опасности»
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности – он действовал больше трех часов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Вместе с этим сняты временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Уфы.

Напомним, режим ввели сегодня утром. На его фоне жители Уфы и ряда других городов столкнулись с перебоями мобильного интернета – жалобы резко выросли около 08:35 по местному времени. В телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан» пояснили, что операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы осложнить навигацию беспилотников,

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