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НовостиОбщество23 июля 2026 6:18

Передозировки наркотиками в Башкирии: сколько случаев в этом году и какие города стали антилидерами

РПН назвал города в Башкирии с самым большим числом отравления наркотиками
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 89 случаев отравления наркотиками

В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 89 случаев отравления наркотиками

В Башкирии за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 89 случаев отравления наркотиками и психодислептиками, что на 22,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (115 случаев). Об этом сообщил Роспотребнадзор республики.

Из 89 передозировок 52 закончились смертью – в прошлом году таких было 60. Отравления фиксировались в Уфе (63 случая), Стерлитамаке (семь), Салавате и Уфимском районе (три) и Нефтекамске (два). По одному случаю зарегистрировали в Агидели, Благовещенске, Ишимбае, Кумертау, Туймазах и Янауле, а также в Иглинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Туймазинском и Хайбуллинском районах.

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