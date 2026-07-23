В Башкирии разом пытаются продать 12,7 тысячи пуховиков: сколько это все будет стоить

В Башкирии на торги выставили более 12,7 тысячи зимних пуховиков различных размеров и брендов Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на торги выставили более 12,7 тысячи зимних пуховиков различных размеров и брендов. Имущество обращено в собственность государства. Об этом со ссылкой на территориальное управление Росимущества сообщило UfaTime.ru.

В единый лот включены 30 позиций пуховиков с капюшоном и меховыми элементами известных марок. Размерный ряд - от 42 до 62. Начальная цена предложения составляет 8 32 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются с 23 июля по 18 августа на электронной площадке «РТС-Тендер».

В извещении указано, что имущество продаётся «в том виде, в каком оно есть» и возврату не подлежит. Продавец не несёт ответственности за скрытые дефекты. В документации перечислены недостатки: общие загрязнения, царапины, деформация и нарушение целостности изделий.

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