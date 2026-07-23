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НовостиОбщество23 июля 2026 4:57

Долг в почти миллион: в Башкирии 27 сотрудников компании остались без денег

В Башкирии предприятие задолжало работникам 900 тысяч рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Калтасинском районе Башкирии после вмешательства прокуратуры компания погасила долг по зарплате. Об этом рассказали в надзорном ведомстве республики.

27 работников не получили зарплату за минувший май – общая задолженность превысила 900 тысяч рублей. Прокуратура провела проверку и внесла представление руководителю компании. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». После этого долг погасили в полном объеме.

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