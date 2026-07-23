Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 23 июля, некоторые жители Уфы и ряда других городов Башкирии потеряли доступ к мобильному интернету – это произошло на фоне объявленной в республике «Беспилотной опасности». По данным сервиса Downdetector, жалобы резко выросли около 08:35 по местному времени.

В телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан» пояснили, что операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы осложнить навигацию беспилотников, – сигнал сотовой сети теоретически может помочь в их наведении.

Помимо этого, аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск рейсов. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям Башкирии Кирилл Первов.

Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и стеклянным помещениям и следить за официальными сообщениями властей. При необходимости рекомендуют звонить по номеру экстренных служб – 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.