Небо над Башкирией закрыто: объявлена «Беспилотная опасность»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 23 июля, в Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Кроме того, в международном аэропорту «Уфа» ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Управление гражданской защиты Уфы призвало горожан покинуть открытые участки улиц, не подходить к окнам и стеклянным помещениям, следить за официальными сообщениями и выполнять указания властей. При необходимости следует звонить по номеру экстренных служб – 112.

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