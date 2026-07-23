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НовостиОбщество23 июля 2026 3:01

Небольшой дождь и жара +32: погода в Башкирии на 23 июля

Жителей Башкирии предупреждают о жаре +32 градуса
Павел КРАЙНОВ

По данным Башгидрометцентра в республике в ближайшие дни установится жаркая погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет переменных направлений, слабый. Температура воздуха в Башкирии ночью составит +14, +19°С, днем же столбики термометров поднимутся до +32°С.

В ближайшие дни характер погоды не изменится: жителей региона ждут жаркие дни и прохладные ночи. В пятницу, 24 июля, также прогнозируется небольшой дождь и температура воздуха до +32°С. После почти двух месяцев ливней с грозами и ураганным ветром в республику приходит солнечная погода без существенных осадков.

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