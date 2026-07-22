Избил и отобрал телефон: в Уфе пенсионеру потребовалась помощь медиков после нападения соседа

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления информации об избиении пенсионера в Уфе. По данным пресс-службы ведомства, сюжет о нападении на 71-летнего мужчину соседа показали в правовой программе на федеральном ТВ.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Башкирии, на пожилого уфимца напал сосед по подъезду. Мужчина избил пенсионера и отобрал у него телефон. Остановили его избиение другие соседи. В результате нападения, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

- Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных обстоятельствах и по доводам телесюжета, - сообщили в Следкоме по Башкирии.

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