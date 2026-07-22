Перекрытия улиц в центре Уфы: у Советской площади будут два дня подряд ограничивать движение

Фото: Администрация Уфы

В Уфе временно ограничат движение у Советской площади – в связи с церемонией вручения дипломов выпускникам Уфимского юридического института МВД России. Об этом рассказали в администрации города.

На следующей неделе – 30 июля, с 13:30 до 19:30 и 1 августа с 8:30 до 14:30 – перекроют:

– улицу Пушкина – от Цюрупы до Ленина;

– улицу Советскую – от Заки Валиди до Октябрьской революции.

Маршруты общественного транспорта в это время изменятся.

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