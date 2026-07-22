Прокуратура отменила застройку в Уфе: там должны были быть ЖК, школы и детсады

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура добилась отмены проекта застройки крупного участка в Ленинском районе Уфы. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По инициативе ООО СЗ «Кайрос» в феврале утвердили проекты планировки и межевания территории площадью 81 га – между улицами Рижская, Деревенская переправа и рекой Белой. Там планировали построить жилые комплексы, три детских сада, две школы и другие объекты.

Проверка выявила нарушения. Площади участков под школы и детские сады оказались значительно меньше минимальных размеров, установленных городскими нормативами. К тому же в проекте не учли железнодорожные пути на территории будущей застройки.

Прокуратура внесла представление, и документацию по планировке территории отменили.

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