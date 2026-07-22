Песок и земля из крана: Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в башкирском селе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Староабсалямово (Аургазинский район Башкирии) жители каждое лето остаются без нормального водоснабжения. Об этом рассказали в информационном центре Следственного комитета России.

Из-за неисправных инженерных систем вода поступает с перебоями, а в кранах – примеси песка и земли. Жители обращались в различные инстанции, но безрезультатно. Тогда одна из местных жительниц написала напрямую Александру Бастрыкину – в комментариях к аккаунту его приемной во «ВКонтакте».

После этого в Слдекоме Башкирии возбудили уголовное дело. Глава СКР поручил руководителю республиканского следственного управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей на качественную воду. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

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