Кадровые перестановки в мэрии Уфы: Шарипов представил новых руководителей

Фото: Администрация Уфы

В администрации Уфы появились два новых руководителя. Исполняющий обязанности главы города Рустам Шарипов представил их сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы возглавил Рамиль Тукаев. Правовое управление – Владимир Анисимов.

Рамиль Тукаев родился в 1975 году в селе Стерлибашево. Он окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «Филология», а затем Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Тукаев работал в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли, Аппарате Правительства республики и ряде других госструктур, руководил коммерческими предприятиями. Последние 13 лет он занимал должность директора по персоналу и общим вопросам в ООО «Башкирская медь».

Владимир Анисимов родился в 1982 году в Уфе. Он окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и является кандидатом наук. Анисимов преподавал в БашГУ на кафедрах гражданского и международного права. На муниципальной службе он работал заместителем начальника Управления земельных и имущественных отношений, а затем – заместителем начальника Правового управления администрации Уфы.

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