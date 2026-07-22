«БашРТС»: управляющие компании Башкирии не готовы к отопительному сезону

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

«БашРТС» оценил готовность жилого фонда Башкирии к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

На сегодняшний день ни один многоквартирный дом в зоне присутствия компании не получил акт оценки готовности. С начала межотопительного периода «БашРТС» выдала управляющим организациям более 13 тысяч актов с замечаниями по тепловым узлам и внутридомовым коммуникациям. Проверки проходят ежедневно.

Особую обеспокоенность вызывает стерлитамакская управляющая компания «БЖИ+»: она не провела ни одного гидравлического испытания в 153 домах, которые находятся под ее управлением.

От того, насколько качественно управляющая компания подготовит внутридомовую систему теплоснабжения, зависит не только тепло в квартирах, но и размер начислений за отопление.

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