Фото: Прокуратура Башкирии

В Кугарчинском районе Башкирии суд ограничил в действиях 41-летнего мужчину, который из ревности повредил автомобиль бывшей сожительницы. Об этом рассказали в прокуратуре республики и Объединенной пресс-служба судов региона.

В Башкирии суд вынес меру пресечения мужчине, разбившему машину бывшей

По версии следствия, на прошлой неделе, ночью 15 июля, мужчина подошел к дому на улице Зайнаб Биишевой в селе Мраково и разбил стекла и фары KIA Sportage, а также повредил кузов. Приехала полиция, но мужчину это не остановило, и он продолжил разбивать авто.

Ущерб оценили в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Кугарчинский межрайонный суд удовлетворил ходатайство дознавателя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде запрета определенных действий – до 20 августа. Постановление в законную силу не вступило.

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