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НовостиОбщество22 июля 2026 5:58

Паводок отступает: в Аскинском районе Башкирии вода ушла со всех участков

В Башкирии вода ушла со всех подтопленных участков в Аскинском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Аскинском районе Башкирии уровень реки Сарс за сутки снизился более чем на метр – вода ушла со всех 107 подтопленных придомовых территорий в четырех населенных пунктах: Уршады, Чурашево, Камашады и Султанбеково. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

На месте провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием главы администрации Аскинского района Диниса Юсупова. Там определили задачи для служб помощи населению и восстановительных работ, заслушали доклады и встретились с жителями пострадавших сел.

Спасатели продолжают откачивать воду на затопленных участках.

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