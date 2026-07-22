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НовостиОбщество22 июля 2026 5:46

Уфимке начислили долг в 52 тысячи рублей за горячую воду: списать его получилось только через прокуратуру

Уфимке неправомерно начислили долг в 52 тысячи рублей за горячую воду
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Уфы незаконно начислили долг за горячее водоснабжение на сумму более 52 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

После поверки счетчика горячей воды в системе произошел технический сбой. Перерасчет провели, однако данные в расчетный центр вовремя не передали – и долг продолжал числиться за женщиной.

По итогам проверки прокурор Кировского района внес представление руководителю ресурсоснабжающей организации. После этого задолженность и начисленные пени списали, права потребителя восстановили.

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