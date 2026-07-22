Не исполнилось даже года: в Башкирии опасная инфекция погубила малыша

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в 2025 году зафиксирована гибель ребенка младше одного года от менингококковой инфекции. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Всего за прошлый год в республике выявили 12 случаев генерализованной формы заболевания. Показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тысяч населения – это в 4,2 раза ниже среднероссийского и в 1,4 раза ниже показателя по Приволжскому федеральному округу.

Случаи зафиксировали в семи муниципалитетах. Больше всего – шесть – в Уфе. По одному случаю выявили в Белорецком, Бирском, Благовещенском, Кугарчинском, Мелеузовском и Уфимском районах. Вспышек и групповых очагов не было.

Менингококковая инфекция – опасное бактериальное заболевание, поражающее мозговые оболочки и кровь. При высокой температуре, сильной головной боли и сыпи врачи советуют немедленно обращаться за помощью к медикам.

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