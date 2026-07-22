Полмиллиона за сломанную ногу: уфимка через суд взыскала компенсацию за травму, полученную из-за гололеда

Из-за травмы уфимке пришлось долгое время провести в больнице Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На днях Калининский районный суд Уфы рассмотрел гражданское дело по обращению местной жительницы о возмещении вреда здоровью. В качестве ответчика выступала УЖК Калининского района. В марте 2024 года женщина сломала ногу, поскользнувшись на обледенелой дороге между домами на улице Сельской Богородской. Перелом оказался довольно сложным, поэтому долгое время уфимка провела в больнице, а потом еще проходила реабилитацию.

В суде выяснилось, что дорога и прилегающая территория не очищалась от снега и наледи, хотя это входило в прямые обязанности УЖХ. Именно ненадлежащее содержание придомовых территорий и стало причиной, приведшей к травме. В итоге суд обязал выплатить уфимке 500 тысяч в счет морального ущерба, а еще 100 тысяч – в качестве утраченного заработка. Как отмечают в пресс-службе Верховного суда Башкирии, данное решение пока что в законную силу не вступило.

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