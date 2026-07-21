Сначала перестала узнавать мужа, а потом впала в кому: в Уфе врачи спасли молодую маму с редким видом инсульта

У пациентки диагностировали тромбоз венозных синусов - самый редкий вид инсульта Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Настоящее чудо совершили врачи уфимской ГКБ №21 им. В. Г. Сахаутдинова: они спасли 25-летнюю пациентку с геморрагическим инсультом. Как рассказал глава регионального Минздрава, месяц назад молодая женщина стала мамой. А уже дома она сначала начала заговариваться, потом перестала узнавать супруга и близких, а затем у нее и вовсе начались судороги. Прибывшие по вызову медики решили отвезти ее в больницу, но по пути ей стало хуже, и уфимка впала в кому.

В больнице молодую мать поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ. Проведенное обследование головного мозга показало, что у пациентки геморрагический инсульт, при котором происходит массивное кровоизлияние в мозг. После начала интенсивной терапии женщине стало легче, и она пришла в сознание. Дальнейшее обследование выявило у нее серьезную патологию – тромбоз венозных синусов – это один из самых редких и трудно диагностируемых видов инсульта, а уже геморрагический стал его осложнением.

Для спасения пациентки проводились консилиумы с ведущими профессорами республики. Благодаря слаженной работе целой команды специалистов удалось выстроить комплексную терапию, благодаря которому молодая мама пошла на поправку и уже вскоре смогла передвигаться самостоятельно, а затем ее выписали домой.

- Молодая мама смогла вернуться к своему новорожденному ребенку и полноценной жизни. Благодарю всю команду врачей, которые занимались спасением девушки! – добавил Айрат Рахматуллин.

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