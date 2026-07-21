Бил ножом в голову, шею и живот: житель Башкирии жестоко убил, а затем обобрал своего приятеля

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Иглинском районе следователи завершили расследование в отношении местного жителя, который убил своего собутыльника, а затем обокрал его. Как следует из материалов уголовного дела, все произошло еще в конце января этого года. Приятели распивали алкоголь, а затем повздорили. В итоге мужчина схватил нож и начал кромсать своего знакомого: бил в живот, шею, живот и грудь, пока тот не упал замертво. Убедившись, что знакомый не дышит, обвиняемый прихватил его мобильник, сумку с инструментами и скрылся. Общая стоимость украденного составила около 10 тысяч рублей.

Благодаря совместной работе полицейских и следователей, подозреваемого удалось быстро найти и задержать. Ему предъявили обвинение в убийстве и краже и отправили в СИЗО.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК по Башкирии.

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