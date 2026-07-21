Житель Башкирии обнаружил у себя во дворе неожиданную гостью: к нему забрела краснокнижная черепаха

Фото: Центр реабилитации диких животных "Пин и Пуф"

Неожиданную гостью обнаружил у себя во дворе житель уфимского поселка Карпово – к нему забрела европейская болотная черепаха. Между прочим, эта рептилия занесена в Красную книгу, а ее основной ареал обитания – южные регионы, и в Башкирии она встречается очень редко. Мужчина быстро смекнул, что черепаха оказалась в небезопасных условиях, поэтому решил ей помочь. Он позвонил специалистам Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф», а потом привез черепаху к ним лично.

- По информации охотнадзора Минэкологии Башкирии эта черепаха водится у нас, но мало где. Сейчас принимается решение, где будет произведен выпуск, - рассказал руководитель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Напомним, что недавно «КП-Уфа» опубликовала большое интервью с Дмитрием Стрельниковым, где он рассказал, как появился «Пин и Пуф» и с какими трудностями сталкиваются волонтеры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.