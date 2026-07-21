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НовостиАвто21 июля 2026 16:27

В 18 районах Башкирии наиболее сложная ситуация с топливом: стало известно, почему

В 18 районах Башкирии самая сложная ситуация с топливом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В 18 районах Башкирии острее всего ощущается нехватка топлива. Об этом рассказал замминистра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

Сложнее всего ситуация там, где было много независимых АЗС. Они столкнулись с проблемами при закупке топлива на товарной бирже и сейчас простаивают. Вся нагрузка перешла на сетевые заправки. Дополнительные трудности возникают в районах с непростой логистикой поставок.

Мустафин заверил, что министерство следит за ситуацией и реагирует на жалобы жителей.

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