В 18 районах Башкирии наиболее сложная ситуация с топливом: стало известно, почему

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В 18 районах Башкирии острее всего ощущается нехватка топлива. Об этом рассказал замминистра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

Сложнее всего ситуация там, где было много независимых АЗС. Они столкнулись с проблемами при закупке топлива на товарной бирже и сейчас простаивают. Вся нагрузка перешла на сетевые заправки. Дополнительные трудности возникают в районах с непростой логистикой поставок.

Мустафин заверил, что министерство следит за ситуацией и реагирует на жалобы жителей.

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