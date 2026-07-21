На предприятии в Башкирии обнаружили мину: объект оцепили, приехал ОМОН

Фото: Росгвардия Башкирии

На мусоросортировочном предприятии в башкирском городе Белорецке рабочие обнаружили предмет, похожий на мину. Об этом рассказали в Росгвардии республики.

Находку заметили во время сортировки отходов и сразу обратились в правоохранительные органы. На место выехала группа разминирования ОМОН. Взрывотехники оцепили территорию и осмотрели предмет. Он оказался сильно заржавевшей учебной противотанковой миной – угрозы для людей она не представляла. Тем не менее все меры предосторожности соблюли в полном объеме.

В Росгвардии поблагодарили сотрудников центра за бдительность и напомнили: при обнаружении подозрительного предмета нельзя его трогать, поднимать, переносить или разбирать. Нужно сразу звонить по номеру 02 или 102 с мобильного.

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