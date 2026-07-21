Суточное потребление топлива растет, очереди на АЗС не исчезают: власти Башкирии рассказали, что происходит

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Суточное потребление топлива в Башкирии выросло с 3 до 3,5 тысячи тонн. Об этом рассказал заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления республикой.

Чиновник утверждает, что очереди на АЗС сохраняются из-за того, что работают не все заправки. Частники закупают топливо малыми партиями у трейдеров и сейчас не справляются с конкуренцией. Власти прорабатывают возможность помочь им с закупками – тогда точек для заправки станет больше.

Самые длинные очереди – в Деме и Инорсе: порой по 100-150 машин. Среднее время заправки одного автомобиля в Уфе составляет 6-7 минут – исходя из этого можно примерно рассчитать, сколько придется ждать.

Мустафин также отметил, что заметно выросло число транзакций на сумму до 10 литров: многие водители занимают очередь, чтобы лишь частично пополнить бак.

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