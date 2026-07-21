Единое пособие в Башкирии: теперь его будут назначать по-новому

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Сегодня, 21 июля, в Башкирии вступили в силу новые правила назначения единого пособия. Об этом рассказали в отделении Социального фонда России по республике.

Теперь уход за инвалидом I группы или пожилым человеком старше 80 лет считается уважительной причиной отсутствия дохода только в том случае, если нетрудоспособный является родственником заявителя или члена его семьи. Раньше родство роли не играло.

Родственниками по новым правилам считаются: супруг, родители, дети, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки заявителя или члена его семьи.

Единое пособие назначают семьям, где взрослые зарабатывают не менее восьми МРОТ за расчетный период. Если дохода нет, нужно подтвердить уважительную причину – и она должна охватывать не менее 10 месяцев расчетного периода. Уход за нетрудоспособным родственником как раз относится к таким причинам.

Для подтверждения родства потребуются свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени и другие. Требование распространяется на заявления, поданные начиная с 21 июля.

Например, если женщина ухаживала за 80-летней бабушкой мужа, ей нужно предоставить свидетельство о браке, свидетельство о рождении супруга, а также свидетельство о рождении родителя супруга, для которого эта бабушка является матерью.

Одновременно изменились правила проверки места проживания заявителя. Если пособие оформляется не по месту прописки, а по адресу фактического проживания, фонд сначала проверяет этот факт самостоятельно. Если подтверждение найти не удалось, заявителя попросят предоставить договор найма жилья или справку о том, что ребенок посещает детский сад, школу, колледж или вуз по этому адресу.

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