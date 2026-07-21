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НовостиОбщество21 июля 2026 12:45

Полуголый, невозмутимый и бесстрашный: уфимец рухнул с третьего этажа, отряхнулся и пошел дальше

Полуголый уфимец упал с третьего этажа и пошел дальше
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе полуголый мужчина упал с высоты третьего этажа, поднялся и ушел – все это попало на камеру домофона. Об этом рассказал проект «Честный репортаж».

Случай произошел на улице Рыльского. По имеющимся данным, мужчина пытался попасть домой через окно, но сорвался. Он упал на козырек, а затем на асфальт. После этого встал на ноги и ушел.

К медикам пострадавший не обращался. Заявлений в полицию никто не подавал.

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