Питьевая вода подорожает: в одном из городов Башкирии утвердили новые тарифы

Фото: Тимур ХАНОВ.

В одном из городов Башкирии этой осенью вырастет стоимость питьевой воды. Государственный комитет республики по тарифам скорректировал расценки для МУП «СтерлитамакВодоКанал» и опубликовал документ на портале правовой информации.

Зона обслуживания предприятия расширяется – теперь оно будет поставлять воду не только жителям городского округа, но и Стерлитамакского района.

До 30 сентября 2026 года тарифы остаются прежними. С 1 октября цена для населения вырастет с 29,28 до 29,77 рубля за кубометр. С 1 января 2027 года – до 32,74 рубля. С июля 2028 года тариф поднимется до 37,38 рубля, а к концу 2029 года достигнет 38,7 рубля за кубометр.

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