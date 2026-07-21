«Произошло уничтожение среды обитания животных»: с лесозаготовителя взыскали 170 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии суд взыскал с деревообрабатывающей компании почти 170 тысяч рублей за уничтожение среды обитания диких животных. Об этом рассказали в прокуратуре республике.

Надзорное ведомство проверило, как ООО «Ультрадизайн» соблюдает законодательство об охране животного мира. Выяснилось, что компания рубила лес на арендованном участке в Белокатайском районе и уничтожила среду обитания животных. Привлеченные специалисты подсчитали ущерб – он составил почти 170 тысяч рублей.

Прокуратура подала иск о взыскании суммы, и суд удовлетворил его в полном объеме.

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