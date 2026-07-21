Уфимец купил кухонный гарнитур и не получил его. Однако недобросовестный продавец потерял в разы больше, чем мог бы получить

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Калининский районный суд Уфы взыскал с индивидуального предпринимателя более 600 тысяч рублей в пользу покупателя, которому не привезли кухонный гарнитур. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Башкирии.

В апреле прошлого года уфимец заключил договор с ИП Габбасовой на поставку кухонного гарнитура и полностью его оплатил. По условиям договора продавец должен был доставить товар в течение 60 рабочих дней. Однако гарнитур так и не привезли, а деньги не вернули даже после письменной претензии.

Покупатель обратился в суд. Роспотребнадзор направил в суд заключение в защиту прав потребителя.

Суд встал на сторону истца. С предпринимателя взыскали 268 900 рублей – стоимость гарнитура, 111 593,5 рубля неустойки, а также неустойку из расчета 0,5% в день до фактического возврата средств – но не более 268 900 рублей. Кроме того, суд присудил 3 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 191 746,75 рубля, 40 000 рублей за услуги представителя и 811,28 рубля почтовых расходов.

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