Договоры без препятствий: в Башкирии компанию уличили в коррупции

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии компанию по производству металлорежущего инструмента оштрафовали за коррупционное правонарушение. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Благовещенская межрайонная прокуратура проверила, как организация соблюдает антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что с 2019 по 2023 год представитель компании передал инженеру одного из производственных предприятий почти 600 тысяч рублей. Деньги платились за то, чтобы без препятствий заключать договоры поставки продукции.

Прокуратура возбудила в отношении компании дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По итогам рассмотрения дела фирму оштрафовали на миллион рублей.

– В отношении работников организаций возбуждены и расследуются уголовные дела о коммерческом подкупе, – сообщает надзорное ведомство.

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