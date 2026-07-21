Присутствие рядом полицейских его не смутило: житель Башкирии разбил машину бывшей жены

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кугарчинском районе Башкирии завели дело на мужчину, который разбил автомобиль экс-супруги. Об этом рассказали в МВД республики.

На той недель, 15 июля, в полицию обратилась 38-летняя жительница села Мраково. Она рассказала, что 41-летний бывший муж повредил ее машину. Когда сотрудники приехали на место, подозреваемый был там. Его опросили, а затем следственно-оперативная группа направилась в квартиру заявительницы. В этот момент мужчина вернулся к машине и снова ударил по ней. Его задержали и доставили в отделение.

Суд назначил нарушителю трое суток административного ареста. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» – ущерб признан значительным. Мера пресечения пока не избрана.

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