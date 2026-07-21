Разыскивается миллионер! Житель Башкирии сорвал куш, но не приходит за ним

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Башкирии выиграл миллион рублей в государственную лотерею, но до сих пор не забрал приз. Об этом рассказали в пресс-службе оператора лотереи.

Счастливый билет мужчина купил в фирменной точке продаж на улице Мира в Стерлитамаке. Розыгрыш прошел в минувшее воскресенье. В компании призвали жителей Башкирии проверить свои билеты – возможно, победитель еще не знает о выигрыше.

Чтобы получить приз от 15 тысяч рублей, нужно в течение семи месяцев с момента публикации результатов обратиться в клиентский офис лотереи. Там победителя идентифицируют и помогут оформить документы.

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