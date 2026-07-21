Мама купила дочери-подростку квадроцикл, и случилась беда: в Башкирии трое детей пострадали в ДТП

Фото: ГАИ Башкирии

В Башкирии дети на квадроцикле попали в ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария произошла на улице Латыпова в Стерлитамаке. 14-летняя девочка за рулем Hammer 2.00 потеряла контроль над транспортом и съехала в кювет, и там транспорт наехал на поддон с кирпичами. В момент аварии в квадроцикле были еще два пассажира – обоим по 15 лет. Все трое получили травмы. Ни на одном из детей не было защитной экипировки.

Выяснилось, что квадроцикл купила мать девочки и сама разрешила ребенку на нем кататься. На женщину составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Кроме того, ее ждет отдельное наказание за передачу управления транспортом лицу без прав. Квадроцикл отправили на штрафстоянку, а материалы дела передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

В ГАИ обратились к родителям: квадроцикл, мопед и мотоцикл – не детские игрушки. Без прав, шлема и экипировки каждая такая поездка может стоить ребенку жизни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.