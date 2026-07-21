Спасли от смерти: в Уфе из реки Белой вытащили мужчину

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Уфы спасатели вытащили из реки Белой тонущего мужчину. Об этом рассказало Управление гражданской защиты города.

Инцидент произошел выше пляжа «Солнечный» – в месте, где купаться запрещено. Сотрудники поисково-спасательного отряда заметили мужчину примерно в 100 метрах выше по течению и оперативно вытащили его на берег.

Пострадавшему на вид около 50 лет. По предварительной версии, он был пьян. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

В УГЗ напомнили, что купание в нетрезвом виде – одна из главных причин гибели людей на воде. Алкоголь нарушает координацию и притупляет чувство опасности. При чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

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