ДТП у АЗС в Уфе: пострадал 17-летний мотоциклист без прав

Фото: ГАИ Уфы

Вчера поздно вечером, 20 июля, на улице Заки Валиди в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщила Госавтоинспекция города.

Около 23:00 часов напротив дома №85/2 51-летний водитель на Lada Vesta выполнял разворот в неположенном месте – с территории АЗС на улицу Сочинскую. В этот момент в него врезался кроссовый мотоцикл Progasi Palma 300. За рулем мотоцикла находился 17-летний подросток без водительского удостоверения – он ехал в сторону проспекта Салавата Юлаева.

В результате столкновения юный мотоциклист получил травмы и был доставлен в медучреждение. По факту аварии началось административное расследование.

ГАИ обратилась к родителям с напоминанием: дети не обладают необходимыми навыками вождения, реакцией и чувством ответственности на дороге. Каждая такая поездка может стоить ребенку жизни.

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