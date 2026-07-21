88 смертей: в Башкирии выросло число летальных случаев от отравления алкоголем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные токсикологического мониторинга за первое полугодие текущего года. За шесть месяцев от отравлений спиртосодержащей продукцией в республике умерли 88 человек – на одного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности составил 2,2 на 100 тысяч населения.

Лидером по числу смертей стала Уфа – 22 случая. На втором месте Стерлитамак и Кумертау – по 5 летальных исходов в каждом. В Ишимбае зафиксировано 4 смерти, в Бирске – 3, в Нефтекамске – 2. По одному случаю отравления со смертельным исходом зарегистрировано в Благовещенске, Давлеканово, Мелеузе и Туймазах.

Среди районов наибольшее число смертей – в Уфимском: здесь погибли 6 человек. В Бакалинском районе зафиксировано 4 случая, в Стерлитамакском и Туймазинском – по 3.

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