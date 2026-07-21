Не успел завершить обгон: водителя тягача из Оренбургской области в Башкирии отправили в колонию

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии Кумертауский межрайонный суд вынес приговор жителю Оренбургской области, который при обгоне на трассе устроил лобовое столкновение – тогда погиб человек. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Осенью прошлого года мужчина работал водителем и вел тягач с прицепом. На 270-м километре дороги Уфа – Оренбург он не успел завершить обгон и столкнулся лоб в лоб со встречным Toyota RAV4. Пассажир легкового автомобиля погиб на месте, водитель получил тяжкие травмы.

Суд признал шофера виновным по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал. Ему назначили два года лишения свободы в колонии-поселении и на тот же срок запретили управлять транспортом.

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