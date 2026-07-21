Кратковременный дождь и гроза: какая погода ждет жителей Башкирии 21 июля

По данным метеорологов Башгидрометцентра, в ночь на 21 июля местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ветер будет северный умеренный, днем в юго-восточных районах Башкирии порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит +13, +18°С, днем столбики термометров поднимутся до +24, +29°С. В ближайшие дни, согласно прогнозу метеорологов, характер погоды в Башкирии существенно не изменится. Ранее экстренные службы предупреждали жителей региона об усилении ветра до 17 метров в секунду и грозах.

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