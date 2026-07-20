В Башкирии «Пушкинскую карту» в этом году получили 264 тысячи молодых людей

Фото: пресс-служба правительства РБ

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях рассказал об итогах заседания, где обсуждали реализацию программы «Пушкинская карта». По данным Кабмина, всего за первое полугодие 2026 года ее оформили 264 тысячи молодых людей. Как отметил Назаров, это больше половины целевой аудитории и 13-е место по ее охвату среди всех регионов страны.

- Школьники — молодцы, охват хороший. А вот со студентами колледжей и вузов, с работающей молодежью нам нужно активно работать с сентября. Потенциал программы — больше полутора миллиардов рублей ежегодно. Пока используем не все возможности. А это деньги на зарплаты нашим работникам культуры, на ремонт и новое оборудование, - написал в соцсетях Андрей Назаров.

Назвал премьер-министр и муниципалитеты, где «Пушкинской картой» пользуются активнее всего. В их число вошли Уфы, Стерлитамак, Туймазинский и Мелеузовский районы. Премьер-министр призвал все остальные районы брать с них пример и пообещал проводить выездные проверки. Чтобы контролировать качество культурных мероприятий, которые организуют, в том числе, для школьников и студентов с «Пушкинской картой».

- Нельзя тратить ресурсы на мероприятия, которые не посещают. Задача — чтобы каждый муниципалитет использовал этот ресурс максимально эффективно, - подытожил Назаров.

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