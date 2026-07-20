Преследовал и разбил машину: жительница Башкирии пожаловалась на бывшего мужа в полицию

Фото: скриншот видео телеграм-канала t.me/chestnyreportazh

Накануне в соцсетях появилось сообщение от жительницы Кугарчинского района Башкирии, которая попросила полицию защитить ее от преследования со стороны бывшего мужа. В одном из телеграм-каналов появился видеоролик, снятый женщиной, где видно, как некий мужчина бьет по припаркованному автомобилю. Семейная драма развернулась в райцентре, в селе Мраково.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, сообщение о том, что сельчанку преследует бывший муж и в очередной раз он приехал выяснять отношения, поступило в полицию 15 июля. Прибывшие на место стражи порядка опросили предполагаемого злоумышленника, а когда отправились разговаривать с его бывшей женой, он подбежал к машине и снова ударил по ней. Тогда уже гражданина задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол, ему назначили трое суток административного ареста.

- В настоящее время по факту повреждения автомобиля проводится проверка. Назначена экспертиза для установления точной суммы причиненного ущерба. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.