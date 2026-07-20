От пациентов поступали жалобы: министр здравоохранения Башкирии наказал двух главврачей

Фото: Минздрав Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин объявил выговоры двум главным врачам – из детской стоматологической поликлиники №3 Уфы и Благовещенской центральной районной больницы. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Поводом стали жалобы пациентов, которые разбирали на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой. В одном случае ребенок ждет очереди на установку пластинки уже год, в другом – возникли проблемы с обследованием 95-летней участницы Великой Отечественной войны.

По данным журналистов, выговор – лишь первый шаг. Если ситуация в учреждениях не изменится и жалобы повторятся, руководителей уволят.

Ранее Рахматуллин уже предупреждал, что намерен жестко реагировать на случаи неуважительного отношения к пациентам. А глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что готов увольнять врачей и главных руководителей в прямом эфире за хамство в адрес пациентов.

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