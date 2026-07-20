Очереди на АЗС убывают? Какая сейчас ситуация с топливом в Башкирии

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Очереди на крупных АЗС Уфы заметно сократились: если в вчера на 31 заправке стояло около 1,35 тысячи машин, то в сегодня их стало 972. Об этом рассказал на брифинге Центре управления республикой заместитель главы Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин.

В районах республики ситуация остается напряженной – особенно там, где рынок держался на небольших частных АЗС. Из 500 заправок региона 150 относятся к малому бизнесу. Они закупали топливо не у крупных производителей, а у трейдеров и закрывали около 6% рынка. Министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин пояснил, что при нынешних биржевых ценах бензин на отпуске обходился бы в 140 рублей за литр.

Цены на АЗС контролирует ФАС – искусственного завышения в регионе не выявлено. С начала года АИ-95 подорожал на 4,7%, АИ-92 – на 4,8%, дизельное топливо – на 4,2%. Климин отметил, что резкого скачка цен не наблюдается.

Граждан заинтересовались: не вырастут ли из-за топливных проблем цены на продукты? Министр ответил, что запасов на складах хватит на 40 дней, а стоимость продовольствия зависит от многих факторов, а не только от перевозок.

Отдельно горожане попросили запустить приложение «Башнефти» с данными о наличии топлива на заправках и наладить информационные табло на АЗС – чтобы водители еще на подъезде видели, есть ли нужный вид топлива. Мустафин заверил, что оба вопроса прорабатываются.

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