Паводок в Аскинском районе Башкирии: прокуратура взяла под контроль устранение последствий

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии взяла под контроль устранение последствий подтопления в Аскинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Причиной инцидента стал резкий подъем воды в реке Сарс – затопило жилые дома и дороги. Прокурор Аскинского района Нияз Фаизов выехал на место и координирует работу экстренных служб.

Ведомство следит за ходом восстановительных работ, соблюдением прав пострадавших, а также за тем, как организованы пункты временного размещения и соответствуют ли они установленным требованиям.

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