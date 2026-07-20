В Башкирии директор школы решила сдавать зал каратистам: все закончилось вмешательством прокуратуры и штрафом

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кугарчинском районе Башкирии директор школы больше полугода сдавала школьный спортзал под занятия карате – без разрешения районной администрации. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Нарушение выявили в ходе проверки исполнения законодательства о муниципальной собственности. С ноября прошлого по май этого года директор предоставляла зал сторонним лицам, однако договор аренды с ними так и не согласовала с местными властями.

Прокуратура внесла руководителю учреждения представление и привлекла его к административной ответственности – штраф составил 10 тысяч рублей. После этого незаконное соглашение расторгли.

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