Четыре раза ударил ножом по лицу: жителя Башкирии осудят за попытку убить приятеля

Фото: СК Башкирии

В Хайбуллинском районе Башкирии перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

В позапрошлом месяце, в ночь со 2 на 3 мая, в квартире в селе Акъяр двое мужчин выпивали вместе и поссорились. Один из них напал на другого: бил его руками и ногами по голове и телу, а затем четыре раза ударил кухонным ножом по лицу. Довести дело до конца нападавшему не удалось – жертва оказала сопротивление, вмешался общий знакомый. К счастью, медики вовремя оказали помощь пострадавшему, и он выжил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Все материалы направлены в суд.

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